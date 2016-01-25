На Київ насувається дводенний снігопад

Кількість опадів вдень становитиме 3-5 мм, вночі 4-6 мм. Приріст снігового покриву за цей період може сягнути 8-10 см, повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

У зв’язку із снігопадом в’їзд у місто великогабаритного транспорту можуть обмежити з 12.00 дня.

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Міська влада звертається до водіїв з проханням за можливості відмовитися від поїздок власними авто і під час інтенсивних снігопадів користуватися громадським транспортом.

Крім того, працівники дорожніх служб просять власників авто не паркувати машини у місцях, де вони заважатимуть роботі комунальників, зокрема, на узбіччях доріг та у внутрішньоквартальних проїздах.