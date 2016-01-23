Кандидати від "УКРОПу" братимуть участь у виборах до всіх 10 райрад Києва

Про це член президії політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», голова Київської міської організації партії Дмитро Сіманський повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Читайте такожГеннадій Корбан: Мир, про який говорить влада, – це ілюзія «Партія «УКРОП» буде брати участь у цих виборах. Ми будемо брати участь досить потужно. Ми провели вже серйозну підготовчу роботу до цих виборів. Ми зробили висновки з попередньої кампанії. Ми вже розуміємо, в який спосіб діяла влада тоді, і як вона буде діяти, швидше за все, підкупом, адмінтиском та іншими інструментами проти нас, як проти виразного представника опозиції до чинної влади», - наголосив він.

Сіманський зазначив, що «УКРОП» братиме участь у виборах до всіх 10 райрад столиці.

«У нас сформовані команди. Ми дуже сподіваємось, що наша послідовна політична позиція, наша виразна політична позиція щодо того, що зараз відбувається в країні, дозволить нам залучити до наших лав якомога широке коло людей, які хочуть бути виразниками інтересів громади. Ми переконані, що ми здатні забезпечити реальне представництво громади в ухваленнях рішень з урахуванням того, що для райрад у Києві будуть суттєво розширені повноваження», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня 2015 року Київрада ухвалила рішення «Про управління районами міста Києва».

Цим рішенням столична міська рада, зокрема, встановила, що управління районами у столиці здійснюється районними у місті Києві радами, утворила Голосіївську, Дарницьку, Деснянську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську, Святошинську, Солом’янську, Шевченківську районні у місті Києві ради, визначила обсяг і межі повноважень районних у місті Києві рад та призначила перші вибори депутатів таких рад на 27 березня 2016 р.

Центральна виборча комісія оголосила про початок процесу з виборів депутатів райрад Києва з 6 лютого 2016 року.

Райради у Києві було ліквідовано в 2010 році.