У Києві пройшла смолоскипна хода на честь Дня Соборності України (фото)

Активісти назвали свій марш "Ходою Єднання", передає ТСН.

22 січня в Києві відбулася яскрава смолоскипна хода "Хода Єднання", присвячена Дню Соборності України.

Читайте також"Живий ланцюг" на мосту Патона у Києві зняли з висоти пташиного польоту (відео)

Активісти з фаєрами пройшли від пам'ятника Шевченку до Михайлівської площі.

Нагадаємо, 22 січня, Україна святкує День соборності. Це свято на державному рівні відзначають з 1999 року на честь проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в січні 1919-го.