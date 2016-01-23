У Києві пройшла смолоскипна хода на честь Дня Соборності України (фото)
05:13, 23 січня 2016Київ
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До Дня Соборності центром Києва пройшла смолоскипна хода.
Активісти пройшли від пам'ятника Шевченку до Михайлівської площі / фото: УНІАН
Активісти назвали свій марш "Ходою Єднання", передає ТСН.
22 січня в Києві відбулася яскрава смолоскипна хода "Хода Єднання", присвячена Дню Соборності України.
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Активісти з фаєрами пройшли від пам'ятника Шевченку до Михайлівської площі.
Нагадаємо, 22 січня, Україна святкує День соборності. Це свято на державному рівні відзначають з 1999 року на честь проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в січні 1919-го.
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