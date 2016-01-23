Петиція про прискорення будівництва нового притулку для тварин у Києві прийнята до розгляду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, вказана петиція набрала 10 тис. 222 голоси за мінімально необхідних 10 тис.

Заступник міського голови-секретар Київської міської ради Володимир Прокопів вже доручив Постійній комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та Постійній комісії Київради з питань екологічної політики розглянути електронну петицію в установленому порядку.

Як зазначив голова постійної комісії з питань ЖКГ Володимир Бондаренко, петицію щодо прискорення будівництва нового муніципального притулку для тварин у Києві комісія розгляне в понеділок, 25 січня.

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Як повідомляв УНІАН, директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець 10 грудня 2015 р. повідомив, що притулок для бездомних собак і кішок, що розташований у Бородянці і входить до структури комунального підприємства Києва «Притулок для тварин», влада столиці планує передати зоозахисній громадській організації, а у межах міста відкрити новий комунальний притулок для тварин.

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За його словами, робота притулку в Бородянці неефективна, тому він може бути переданий волонтерам, зоозахисникам на конкурсній основі за символічну орендну плату в розмірі 1 грн на місяць, щоб на його базі було організовано роботу громадського притулку для тварин. А міський притулок відкрити на вул. Автозаводській, де під нього вже виділено близько 3 га землі. До фінансування будівництва цього закладу влада міста хоче залучити кошти екологічного фонду Міністерства екології.