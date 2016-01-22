В історичній частині Києва можуть заборонити будівництво висоток

В історичному центрі Києві буде заборонено зводити висотні будівлі.

Таку норму містить проект зонування центральної планувальної зони міста, розповів в інтерв'ю "Фактам и комментариям" керівник розробників документа - начальник комунальної організації "Інститут Генерального плану міста Києва" Сергій Броневицький, передає LB.ua.

"Ми пропонуємо заборонити будівництво висотних споруд і будинків підвищеної поверховості в історичному центрі А в історичних ареалах - обмежити висоту не вище за історичну забудову. Ми бачимо Київ здоровим і комфортним", - підкреслив Броневицький.

За його словами, зонування міста необхідне, щоб конкретизувати розвиток Києва відповідно до нового генерального плану, який чітко визначає нові мікрорайони комплексної житлової забудови, зелені зони, транспортні магістралі і лінії швидкісного транспорту.

"Обидва документи зроблять планування забудови прозорим і контрольованим. Новий генплан стане містобудівною конституцією Києва. План зонування (зонінг) розробляють на його основі, він конкретизує генплан. У ньому територія Києва поділена на квартали і мікрорайони, у кожному кварталі визначено чисельність населення, що проживає постійно; висоту; функціональне призначення та інше", - зазначив Броневицький.

Він наголосив, що за допомогою генплану і зонування буде ліквідовано корупційні схеми відведення земель, що дозволить припинити хаотичну забудову Києва і появу скандальних об'єктів.

Також припиниться ущільнення кварталів. Будівництво перенесуть на вільні території. Застарілий житлофонд заплановано комплексно реконструювати.

Зараз проходять громадські слухання проекту зонінгу міста. Кияни можуть залишити письмові пропозиції, які розробники потім розглянуть.