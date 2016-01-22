У київській поліції розповіли, як виселяли активістів, які розгромили за два роки цілий поверх готелю "Дніпро"

Про це повідомили 112.ua у поліції Києва.

"Ініціатором виселення виступила адміністрація готелю. Поліція лише забезпечувала порядок. Виселення відбулося мирно, активісти підкорилися і забрали свої пожитки", - розповіла речник поліції Києва Оксана Блищик.

Як розповів газеті "Вести" один з учасників виселення, у номерах, коли туди увійшли поліцейські, стіни були продірявлені кулями, меблі розбиті, дивани пропалені, валялися поламані стільці і столи. Прямо в номерах готували на плитках їжу, тому закопчені стіни та стеля. Труби полопалися, а в труби подачі води були врізані пральні машини. В одному з номерів активісти навіть облаштували спортзал - виставили велотренажер і викинули всю меблі, щоб займатися спортом.

В держуправлінні справами, у веденні якого знаходиться готель, виданню розповіли, що незрозумілі активісти насильно утримували майже цілий шостий поверх з грудня 2013 року і відмовлялися виїжджати.

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"Звичайних туристів туди не селили все це час, так як активісти вели себе дуже неадекватно, - кажуть в ДУС. - Вони влаштовували постійні п'яні розбірки з персоналом і між собою, була навіть стрілянина. Кожні два тижні представники готелю зверталися в прокуратуру і поліцію зі скаргами на цих активістів".

За них постійно приїжджали заступатися нардепи і командири добровольчих підрозділів. А міліції, а потім уже поліції, навіть погрожували зброєю. Тому виселити самоселів ніяк не могли. Останньою краплею для дирекції стала подія, коли непрохані гості відкрили вікна номерів в мороз - у результаті розірвало труби, залило кілька поверхів "Дніпра".

За деякими даними, зараз активісти нібито перебралися зі своїми пожитками в готель "Україна", де досі знаходиться якийсь штаб Майдану. Суму збитку в "Дніпрі" ще не оцінили, адже крім розгромлених 35 номерів, де жили активісти, доведеться ремонтувати весь поверх.

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Точну суму, як сказали в ДУС, зможуть назвати лише через тиждень. За деякими даними, вона становить 12 млн грн. Правда, хто буде платити за розгромлений номерний фонд та комунікації, залишається питанням.