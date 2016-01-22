"Живий ланцюг" на мосту Патона у Києві зняли з висоти пташиного польоту (відео)

Активісти утворили на мосту Патона символічний "ланцюг єдності", з'єднавши берега Дніпра.

Відео акції з висоти птичьеого польоту зняло агентство "Українські новини", розмістивши його на YouTube.

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Активісти утворили 30-метровий державний прапор вздовж мосту, символізуючи єдність Західної та Східної України.

На завершення заходу учасники пов'язали на перилах мосту синьо-жовті стрічки.

Сьогодні, 22 січня, Україна святкує День соборності. Це свято на державному рівні відзначають з 1999 року на честь проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в січні 1919-го.