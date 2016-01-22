У СЕС прогнозують, що Київ перейде епідемпоріг по грипу та ГРВІ на початку наступного тижня

Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві наближається до епідеміологічного порогу. Про це повідомляють у Державній санітарно-епідеміологічній службі Києва.

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"Без впровадження ефективних профілактичних та протиепідемічних заходів серед дорослого населення перевищення рівня епідемічного порогу можливе буде зареєстровано 25-26 січня 2016 року", - йдеться у повідомленні.

За 4 дні (18-22.01.2016) зареєстровано 27 тисяч 116 хворих, що на 42,6% вище аналогічних днів попереднього тижня. Зростання відзначається серед усіх вікових груп та контингентів, крім дітей до 1 року. Школярі складають 15,35% від усіх захворілих.

Крім того, спостерігається значне збільшення показників захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослого населення.