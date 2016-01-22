У Києві за добу зареєстровано 6 372 хворих на грип та ГРВІ, з них 115 госпіталізовано

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації. Як інформують у Департаменті охорони здоров’я КМДА, за чотири дні 4-го тижня (18-22.01) зареєстровано 27 116 хворих, що на 42,6% вище аналогічних днів попереднього тижня.

Читайте такожВ Одеській області кількість померлих від грипу зросла до 26 осіб

Спостерігається зростання захворювання серед усіх вікових груп та контингентів, крім дітей до 1 року. Школярі становлять 15,35% від загальної кількості випадків.

«Кількість госпіталізацій за 21 січня до стаціонарів Києва дещо збільшилася, на лікування поступило 115 хворих на ГРВІ (з них 60 дітей та 55 – дорослих), 53 хворих на грип (з них 3 – дітей та 50 – дорослих)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 22 січня в закладах охорони здоров’я, в складі яких функціонують інфекційні, терапевтичні та пульмонологічні відділення, на стаціонарному лікуванні перебуває 530 хворих на ГРВІ та 220 хворих на грип.

З 220 хворих на грип 179 хворих отримують лікування в умовах відділень та 41 хворий перебуває у реанімаційному відділенні. Окрім того, наразі на лікуванні перебуває 51 вагітна жінка, хвора на ГРВІ та грип.

Станом на 22 січня в закладах охорони здоров’я в наявності 228,5 упаковки «Таміфлю» та 388 вільних ліжок.

У прес-службі зазначили, що кількість зареєстрованих хворих на ГРВІ та грип становила за добу 15 січня – 4 000 осіб, 16 січня – 2 526 осіб, 17 січня – 627 осіб, 18 січня – 7 253 особи, 19 січня – 7 110 осіб, 20 січня – 6 381 особа.