У Києві обстріляли спецтехніку комунальників
12:15, 22 січня 2016Київ
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У столиці невідомі обстріляли спецтехніку комунальників.
Невідомі з пістолета вистрелили в колесо вантажівки / serovglobus.ru
Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Києві, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі міста під час посипання дороги піщано-соляною сумішшю в колесо автомобіля комунального підприємства невідомі особи здійснили постріл та з місця події зникли. За даними поліції, постріл зроблено із пристрою, схожого на пістолет.
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Жертв і потерпілих немає.
Зловмисники з місця події зникли.
На даний час правоохоронці проводять заходи зі встановлення та затримання осіб, які здійснили правопорушення. На місці працює слідчо-оперативна група.
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