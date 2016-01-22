У Києві обстріляли спецтехніку комунальників

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Києві, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі міста під час посипання дороги піщано-соляною сумішшю в колесо автомобіля комунального підприємства невідомі особи здійснили постріл та з місця події зникли. За даними поліції, постріл зроблено із пристрою, схожого на пістолет.

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Жертв і потерпілих немає.

Зловмисники з місця події зникли.

На даний час правоохоронці проводять заходи зі встановлення та затримання осіб, які здійснили правопорушення. На місці працює слідчо-оперативна група.