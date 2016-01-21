У Києві під час демонтажу комунальниками вивіски магазину його власник влаштував стрілянину - поліція

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції України в м.Києві.

"Сьогодні до одного із магазинів приїхали представники КМДА для зняття вивіски, яка, за їхнім рішенням, встановлена неправомірно. Власник приміщення дістав травматичний пістолет і зробив постріл у землю. Посадові особи відібрали у чоловіка зброю та викликали правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Речові докази з місця події вилучено і направлено на експертизу.

На місці правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 174 (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУпАП. Суд розгляне протокол та прийме рішення. А санкція передбачає накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів або без такої.

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"Представникам поліції чоловік розповів, що таким чином захищав своє майно. Всі обставини будуть з’ясовані у ході досудового розслідування", - додали в главку поліції.

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Слідчим відділом Святошинського управління поліції столиці відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.