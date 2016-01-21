Транспортна комісія Київради рекомендує запровадити нічні автобусні маршрути

16:23, 21 січня 2016
Київ
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Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку і реклами розглянула петицію про введення нічних маршрутів в столиці і підтримала її.

автобус киев / busphoto.ru/photo/60356

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Наголошується, що зараз департамент транспортної інфраструктури Київміськадміністрації вивчає доцільність відкриття 4 нічних автобусних маршрутів, які будуть працювати з 23:00 до 6:00:

- "Залізничний вокзал — житловий масив Виноградар (проспект Свободи);

- "вул. Кадетський Гай (з заїздом на залізничний вокзал) - житловий масив Троєщина;

- "Залізничний вокзал - житловий масив Харківський;

- "Житловий масив Новобіличі (по просп. Перемоги з заїздом на залізничний вокзал) - Лісовий масив".

Розглядати введення нічних маршрутів повинна спеціальна комісія. До її складу увійдуть представники Укртрансінспекції, Головного управління патрульної поліції Києва та відповідних дорожньо-експлуатаційних організацій (за згодою).

"Комісія обстежує дороги, якими будуть курсувати нові маршрути, щоб визначити їх відповідність вимогам Єдиних правил ремонту і утримання доріг, вулиць і залізничних переїздів. Після обстеження буде складено акт про готовність автобусного маршруту до відкриття із зазначенням дати його відкриття і дати здійснення пробного рейсу. Потім Департамент транспортної інфраструктури готує наказ на відкриття маршрутів і вносить їх до реєстру автобусних маршрутів загального користування Києва. Якщо все буде добре, фактичну роботу ми плануємо розпочати вже в березні", - розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Олександр Козловський.

Як пояснили у профільному департаменті, перевізників пасажирів нічних маршрутів буде визначати конкурсний комітет.

"Перевізник-переможець матиме право самостійно визначати вартість проїзду в нічний час, але, звичайно, вони повинні бути економічно обгрунтовані та узгоджені з міською владою", - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що рішення про введення нічних маршрутів в столиці повинні ще прийняти на пленарному засіданні Київради.

Відповідна електронна петиція від 20 листопада 2015 року набрала 10 854 підпису при мінімально необхідних 10 тисяч.

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