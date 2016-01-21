У Києві кількість померлих від грипу зросла до 10 осіб - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА). «За період з грудня 2015 року до теперішнього часу зареєстровано 10 випадків смерті хворих від ускладнень, спричинених грипом типу А. Усі випадки смертей від грипу А підлягають комісійному розгляду на рівні Департаменту охорони здоров’я за участю головного позаштатного спеціаліста МОЗ з інфекційних захворювань», - йдеться в повідомленні.

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За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, упродовж минулої доби, 20 січня, у столиці зареєстровано 6 тис. 381 хворого на грип та ГРВІ. Загалом за три дні 3-го тижня (з 18 до 20 січня) зареєстровано 20 тис. 744 хворих, що на 44% вище аналогічних днів попереднього тижня.

Зростання спостерігається серед усіх вікових груп та контингентів, крім дітей до 1 року. Школярі складають 15,5% від загальної кількості випадків.

Станом на 21 січня у закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 503 хворих на ГРВІ та 202 - хворих на грип, із них 32 перебувають у реанімаційних відділеннях. Окрім того, наразі знаходиться на лікуванні 55 вагітних жінок, які хворі на ГРВІ та грип.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан заявляв, що станом на вечір 20 січня у Києві від грипу та ГРВІ померли 7 осіб. “Це з початку епідсезону, з листопада”, - зазначав Рубан.

Загалом в Україні від грипу, за даними МОЗ, померли 60 людей.