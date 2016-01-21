У Києві через грип ввели масковий режим

Київська влада оголосила в столиці масковий режим, який повинен запобігти розповсюдженню грипу. Про це повідомив на брифінгу радник мера Києва Михайло Радуцький, передає ТСН.uа.

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За його словами, відсьогодні в усіх установах, громадських закладах, закладах харчування, магазинах і тощо вводиться масковий режим.

Радуцький також зазначив, що він буде носити рекомендаційний характер.

Як повідомлялося, в Держсанепідслужбі Києва прогнозують, що цього тижня грипом і гострими респіраторними вірусними захворюваннями в столиці захворіють 39-40 тисяч осіб.