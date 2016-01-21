У Києві через грип ввели масковий режим
13:00, 21 січня 2016Київ
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Відсьогодні працівникам всіх установ з великою кількістю відвідувачів рекомендують носити маски.
У Києві через грипу ввели масковий режим / УНІАН
Київська влада оголосила в столиці масковий режим, який повинен запобігти розповсюдженню грипу. Про це повідомив на брифінгу радник мера Києва Михайло Радуцький, передає ТСН.uа.
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За його словами, відсьогодні в усіх установах, громадських закладах, закладах харчування, магазинах і тощо вводиться масковий режим.
Радуцький також зазначив, що він буде носити рекомендаційний характер.
Як повідомлялося, в Держсанепідслужбі Києва прогнозують, що цього тижня грипом і гострими респіраторними вірусними захворюваннями в столиці захворіють 39-40 тисяч осіб.
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