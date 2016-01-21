Лікарі прогнозують, що цього тижня на грип та ГРВІ захворіє до 40 тисяч киян

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

«За прогнозом, відповідно до отриманих даних, за три останні доби цього тижня захворіє 39-40 тисяч жителів Києва, з них 60% - це будуть діти», - сказав Рубан.

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За його словами, прогнозований показник госпіталізації цього тижня - 800 осіб.

Головний санлікар зауважив, що через пізні звернення за допомогою реєструються і летальні випадки. Так, на вчорашній вечір у Києві від грипу та ГРВІ померли 7 осіб. “Це з початку епідсезону, з листопада”, - уточнив Рубан.

Водночас він наголосив, що у разі невпровадження більш жорстких профілактичних заходів Київ перетне епідпоріг 26 січня.

Своєю чергою директор департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко повідомила, що за два дні поточного тижня, згідно зі статистикою, захворіло 14 тис. 373 особи, що у 1,5 рази вище за аналогічний період минулого тижня.