Карантин у Києві продовжили до 27 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник Київського міського голови Михайло Радуцький сьогодні під час брифінгу.

“Щойно відбулося засідання тимчасової надзвичайної комісії при КМДА, на якій ухвалено рішення не завершувати ті запобіжні заходи, які оголосило місто 16 січня. На сьогоднішній день вони (заходи) як мінімум до наступної середи (27 січня) продовжені”, - сказав він.

Радуцький додав, що проведення олімпіад, які планувалися серед школярів у ці вихідні, також перенесено.

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За його словами, після оголошення 16 січня карантину у київських школах це дало “непогані результати”. “На сьогодні на 11% зниження захворюваності серед учнів шкіл... Епідеміологічного порогу, будемо сподіватися, не перейде місто Київ, що стосується учнів загальноосвітніх шкіл”, - сказав він і відзначив, що у дитячих садках не фіксується зростання захворюваності, однак серед дорослого населення рівень захворюваності на грип та ГРВІ зростає.

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За даними КМДА, у столиці протягом 19 січня зареєстровано 7 тис. 110 хворих на ГРВІ та грип, 18 січня – 7 тис. 253 особи.

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