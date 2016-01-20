Заняття у столичних школах не відновлюватимуть до покращення ситуації з грипом - КМДА
Будь-яка інформація щодо відновлення навчально-виховного процесу з 21 січня 2016 року не відповідає дійсності.
Київська міська державна адміністрація наголошує, що рішення про поновлення навчання у столичних школах буде прийнято лише у разі покращення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Підкреслюється, що рішення про закінчення карантину може бути ухвалене тільки на підставі рекомендації санітарно-епідеміологічної служби.
«Будь-яка інформація щодо відновлення навчально-виховного процесу з 21 січня 2016 року не відповідає дійсності», - заявили в КМДА.
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Як повідомлялося, київська влада прийняла рішення про тимчасове припинення навчального процесу в школах міста з 16 січня і до покращення епідситуації.
За даними КМДА, у столиці протягом 19 січня зареєстровано 7 тис. 110 хворих на ГРВІ та грип, 18 січня – 7 тис. 253 особи.
У медзакладах на стаціонарному лікуванні перебуває 485 хворих на ГРВІ та 178 хворих на грип.
В Україні станом на 19 січня від грипу померла 51 людина.