Заняття у столичних школах не відновлюватимуть до покращення ситуації з грипом - КМДА

Київська міська державна адміністрація наголошує, що рішення про поновлення навчання у столичних школах буде прийнято лише у разі покращення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Підкреслюється, що рішення про закінчення карантину може бути ухвалене тільки на підставі рекомендації санітарно-епідеміологічної служби.

«Будь-яка інформація щодо відновлення навчально-виховного процесу з 21 січня 2016 року не відповідає дійсності», - заявили в КМДА.

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Як повідомлялося, київська влада прийняла рішення про тимчасове припинення навчального процесу в школах міста з 16 січня і до покращення епідситуації.

За даними КМДА, у столиці протягом 19 січня зареєстровано 7 тис. 110 хворих на ГРВІ та грип, 18 січня – 7 тис. 253 особи.

У медзакладах на стаціонарному лікуванні перебуває 485 хворих на ГРВІ та 178 хворих на грип.

В Україні станом на 19 січня від грипу померла 51 людина.