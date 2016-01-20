"Без совка": зі щита монумента "Батьківщина-мати" приберуть герб СРСР

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Він наголосив, що це рішення було прийняте на нараді експертів. За словами В'ятровича, згодом будуть опрацьовані необхідні юридичні рішення з цього питання.

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"Зі щитом, але без совка на ньому. Герб СРСР буде усунено зі щита скульптури "Батьківщина-мати", - написав він у соцмережі.

Зі щитом, але без совка на ньому. Герб СРСР буде усунено з щита скульптури "Батьківщина-мати". Опубликовано Volodymyr Viatrovych 20 января 2016 г.

Нагадаємо, 15 квітня 2015 року Рада ухвалила закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки". Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації.