Рятувальники розповіли про деталі пожежі та вибуху в центрі Києва, внаслідок яких є жертва та постраждалі

Про це повідомив у коментарі заступник начальника Головного управління ДСНС України в Києві Ігор Шарий.

“Зараз про причину говорити дуже рано, тому що масштаб досить суттєвий. І причина загоряння, і причина вибуху будуть встановлені правоохоронними органами в ході слідства. Осередок пожежі був на першому поверсі, де знаходиться страхова компанія “Добробут і захист”, - сказав він.

За словами Шария, наразі підрозділи ДСНС вже практично повністю ліквідували пожежу .

Він розповів, що інформація про пожежу на вулиці Михайлівській, 24-В, надійшла о 02.48, і вже о 02.54 рятувальники приступили до гасіння. «Осередок пожежі знаходився на першому поверсі в офісних приміщеннях. Практично через 40 хвилин після роботи наших підрозділів стався вибух на другому поверсі. В результаті загинула жінка 1926 року народження на другому поверсі в квартирі. Її привалило стіною», - поінформував він.

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Також, за даними Шария, «двох діток, близько 2-х та 7 років, знімали піднімачем. Вони зараз перебувають в лікарні “Охматдит”. Попередній діагноз - надихалися чадним газом. Стан стабільний і задовільний».

Крім того, додав він, поліцейський, який перебував на місці пожежі, опитуючи мешканців, зазнав травм, порізів та забиття внаслідок вибуху.

«Попередньо постраждало від пожежі та вибуху 800 кв. метрів площі. Це, за попередніми даними, сумарно по всіх поверхах, тобто, по суті, весь будинок. Будинок дуже старий, тут багато дерев'яних конструкцій, багато дерев'яних пустот», - зазначив він.

За словами Шария, поки що рано говорити про те, що будинок є придатним для проживання мешканців.

“Про це рано говорити, тому що якщо про цокольний поверх можна говорити, що він не придатний, другий поверх - не придатний, бо там стіни розвалило. То третій і вище - він піддається ремонту повністю”, - сказав він.

Він зазначив, що жодної небезпеки для мешканців верхніх поверхів, що будівля може обвалитися, немає.

«Мешканці розійшлися по родичах, вони всі кияни. Наскільки я чув інформацію від голови адміністрації, то одна чи дві сім'ї будуть потребувати відселення в спеціалізовані місця. Їм надається тимчасове помешкання. Зараз мешканці можуть зайти в будівлю за своїми речами», - підкреслив заступник начальника Головного управління ДСНС України в Києві.

Він також додав, що на першому поверсі будинку розташовані нежитлові приміщення. Юридично в будинку 4 поверхи. У 16-ти квартирах прописано 24 мешканців, проживало близько 30.

До гасіння пожежі залучалася 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки і понад 100 чоловік особового складу.