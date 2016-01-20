Пожежа та вибух у будинку в центрі Києва: одна людина загинула, постраждав поліцейський (фото)
У центрі Києва під час пожежі та вибуху в будинку одна людина загинула, троє постраждали.
На місці події пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що пожежа, ймовірно, виникла на 1 поверсі в офісному приміщенні житлового будинку з подальшим розповсюдженням вогню.
«Під час гасіння пожежі о 03.28 стався вибух невідомого походження», - йдеться у повідомленні.
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За даними ДСНС, під час гасіння пожежі виявлено тіло жінки 1926 р.н.
Також двох дітей з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння» госпіталізовано до дитячої лікарні «Охматдит».
Крім того, співробітника Національної поліції з травмами різного ступеню внаслідок обвалення конструкцій будинку госпіталізовано до Київської обласної лікарні.
Під час гасіння пожежі також евакуйовано 5 осіб, врятовано з третього поверху двох дорослих та дитину.
Пожежу локалізували о 05.18.
На місці події працює 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та понад 100 співробітників ДСНС.