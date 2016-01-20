Шуфрич підтвердив інформацію про купівлю акцій Київського річпорту - ЗМІ

Про це йдеться у повідомленні прес-служби політика, надісланому "Українській правді"

"Нестор Шуфрич підтвердив, що на вторинному ринку компаніями, які мають відношення до його сім'ї, були придбані акції Київського річкового порту", - сказано в заяві.

"Сьогодні ці активи передані в управління для подальшого освоєння інвестицій та розвитку. У разі реалізації інвестиційного проекту буде забезпечено від 500 до 1000 робочих місць", - зазначили у прес-службі.

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"Наголошуємо, що одним з основних принципів інвестиційної діяльності компаній, що мають відношення до сім'ї Шуфричів, є неучасть у первинній приватизації держкомпаній, а придбання активів саме на вторинному ринку, що мало місце у випадку з Київським річпортом, і будівництво нових об'єктів "з нуля", - сказано у заяві .

Раніше УНІАН повідомляв, що відповідно до розслідування програми "Схеми", приміщення Київського річкового вокзалу належить компанії, пов’язаній з колишнім головою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським інародним депутатом від "Опозиційного блоку" Нестором Шуфричем.