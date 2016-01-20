У Києві пройшла акція, присвячена подіям на Майдані

У заході взяли участь близько 400 осіб, повідомляє LB.ua.

Активісти зібралися на Михайлівській площі й пройшли ходою центром столиці.

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Люди підійшли до офісу бізнесмена Ріната Ахметова, де провели невеликий мітинг. Вони вигукували гасла на адресу бійців Нацгвардії і силовиків, які охороняють будівлю. Зіткнення між активістами і охоронцями офісу СКМ помічено не було.

Після цього люди попрямували на вулицю Грушевського.

Нагадаємо, 19 січня 2014 року на Євромайдані відбулися перші масові сутички між протестувальниками та силовиками. Після провального виступу лідерів опозиції на Народному Віче з приводу "диктаторських законів" найбільш радикальні мітингувальники закликали блокувати будівлю Верховної Ради.