У київських лікарнях перебувають 600 хворих на грип та ГРВІ

У столичних лікарнях на сьогодні перебувають 166 хворих на грип та 434 – на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я КМДА, кількість зареєстрованих хворих на ГРВІ та грип протягом 18 січня, порівняно з вихідними, збільшилася і становить 7 тис. 253 особи.

Читайте такожУ Києві через ускладнення від свинячого грипу померли чотири людини, ще четверо перебувають у реанімації

Зі 166 хворих на грип 135 осіб отримують лікування в умовах відділень та 31 особа перебуває у реанімаційних відділеннях. Також серед хворих на ГРВІ та грип на лікуванні перебуває 51 вагітна жінка.

Заклади охорони здоров’я за кошти спеціального фонду закупили 170 швидких тестів для діагностики грипу А та В. Для лікування хворих на ГРВІ та грип за кошти місцевого бюджету та кошти спеціального фонду закладами охорони здоров’я придбано 190 упаковок препарату з діючою речовиною «Озельтамівір» (Таміфлю). За розподілом Міністерства охорони здоров’я отримано 400 упаковок зазначеного препарату специфічної терапії грипу.

Станом на 19 січня в закладах охорони здоров’я в наявності 294 упаковки Таміфлю та 461 вільне ліжко.

Читайте такожУ МОЗ підтвердили 51 випадок смерті від грипу

Нагадаємо, що 15 січня у Києві за добу зареєстровано 4000 осіб, хворих на грип та ГРВІ, 16 січня – 2526 осіб, 17 січня – 627.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні лабораторно підтверджено смерть від грипу 51 особи. До епідемічного порогу наблизилися 17 областей України, найвищі показники - у Донецькій і Рівненській областях.