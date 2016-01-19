Прибирання снігу в Києві стало ефективнішим, ніж у минулі роки - експерт

Про це заявив Олексій Заїка, заступник голови громадської організації "Центр правових технологій" Іскра" з питань ЖКГ. За його словами, саме завдяки реальній передсезонній підготовці навіть після рясних снігопадів життя міста не було паралізоване.

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"Ніяких чудес. Просто в сезоні 2015-2016 київська влада нормально підготувалася до зими: закупила снігоприбиральну техніку, паливно-мастильні матеріали, сіль. Тому у розчищенні снігу цієї зими брали участь понад 500 одиниць техніки, закуплено понад 35 тисяч тонн технічної солі. А ось при Черновецькому і Попові працювало максимум 300 машин, а солі взагалі ніхто не бачив – люди постійно ламали ноги. Тому що гроші в попередні десятиліття постійно розкрадалися", - зазначив Заїка.

При цьому експерт зазначив, що комунальним службам при Кличкові слід попрацювати над завчасної реакцією на снігопади.

"Мерії міста слід реагувати на снігопади завчасно, адже прогноз може бути відомий за кілька днів. Хоча в той же час, прогнози часто в останній момент змінюються", - сказав Заїка.

Втім, експерт акцентував і на тому, що погодні явища можуть бути непідвладні навіть найсучаснішій техніці.

"Звичайно, ще багато над чим треба працювати. Але з проблемами очищення від снігу стикаються багато країн. Сьогодні від рясних снігопадів потерпає вся Східна Європа, Японія. Як показує практика минулих років, тисячокілометрові пробки утворювалися на дорогах по всій Бельгії, в Лондоні. Не вдавалося вчасно розчистити і вивезти сніг владі Нью-Йорка. Але якщо стихія не буде настільки вирувати в українській столиці, в Києві достатньо сьогодні ресурсу при грамотному використанні, щоб не допустити подібного", - підкреслив він.