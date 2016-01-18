У КМДА оприлюднили статистику щодо госпіталізації хворих на грип у столиці

У Києві на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 165 хворих на грип.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Із них 141 пацієнт отримує лікування в умовах відділень та 24 – перебувають у реанімаційних відділеннях, 1 хворий знаходиться на штучній вентиляції легень. Також на лікуванні – 50 вагітних жінок, хворих на ГРВІ та грип, йдеться в повідомленні.

Крім того, станом на 18 січня на стаціонарному лікуванні перебуває 401 хворий на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

За даними КМДА, для лікування хворих на ГРВІ та грип за кошти місцевого бюджету та кошти спеціального фонду закладами охорони здоров’я закуплено 195 упаковок препарату з діючою речовиною «Озельтамівір» (Таміфлю). За розподілом Міністерства охорони здоров’я отримано 400 упаковок зазначеного препарату специфічної терапії грипу.

Наразі у столичних закладах охорони здоров’я 305 вільних ліжок та в наявності 363 упаковки Таміфлю, підкреслюється в повідомленні.

Між тим у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві стверджують, що захворюваність на грип та ГРВІ в столиці на 33,7% нижче епідемпорогу.

Зокрема, за даними СЕС, у Києві за період з 11 до 17 січня 2016 року на ГРВІ (гострі респіраторні вірусні інфекції), в тому числі грип, захворіло 26 тис. 559 осіб, що на 33,7% нижче епідемпорогу.

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Кількість зареєстрованих хворих на ГРВІ та грип за добу 16 січня становила 2 тис. 526 осіб, 17 січня захворіло 627 осіб, що порівняно з попередньою добою нижче в 4 рази, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, київська влада з метою запобігання епідемії грипу запровадила у школах карантин.