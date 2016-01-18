Через похолодання в КМДА доручили забезпечити температуру у квартирах не нижче 18°С

На цьому, під час наради з питань проходження опалювального сезону наголосив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, за прогнозами, у найближчі дні температура повітря сягне 12 градусів морозу.

"У квартирах столичних мешканців повинна бути комфортна температура – не нижче 18 градусів тепла. Тому підприємства ПАТ "Київенерго" та ТОВ "Єврореконструкція" повинні здійснити відповідні коригування теплоносія та підтримувати його параметри на вході в будинок", – заявив він.

Читайте такожДо Київщини 19-20 січня повертаються сильні морози

Заступник голови КМДА також наголосив, що причинами недостатньої температури в квартирах може стати проблема внутрішніх будинкових мереж. Тому житлові організації повинні ліквідувати, де це наразі технічно можливо, недоліки в роботі будинкових систем.

Крім того, Петро Пантелеєв звернув увагу мешканців багатоповерхівок на принципову роль утеплення квартир: усунення протягів, утеплення вікон, дверей та балконів, що на кілька градусів дозволяє збільшити температуру в помешканнях.

Читайте такожНегода на Одещині: через складні погодні умови закрили порти й скасували авіарейси (фоторепортаж, відео)