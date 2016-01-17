У Києві пройшла церемонія закриття головної новорічної ялинки країни (відео)

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"Кілька сотень людей насолоджуються останнім концертом новорічного циклу... Зі слів організаторів, офіційний демонтаж розпочнеться в понеділок", - йдеться в повідомленні.

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Як розповів організатор новорічних святкувань Ігор Добруцький, в понеділок ялинку поріжуть на шматки по 5 метрів і передадуть на деревообробний комбінат. Там їх поріжуть на кільця, які розмалюють митці, потім їх продадуть на аукціоні.

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Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни.Новий рік 2015-2016 в Києві святкували на п'яти площах і Співочому полі.