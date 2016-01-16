Понад 400 столичних підприємств будуть оштрафовані на 680 тисяч гривень за неприбирання снігу - КМДА

Із початку снігопадів у місті Києві складено протоколи на більш як 400 підприємств, які не прибирають свої території від снігу.

Про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелеєв за результатами засідання міського оперативного штабу із ліквідації наслідків негоди, інформує прес-служба КМДА.

Загальна сума штрафів, яку мають сплати організації – понад 680 тис. грн. Однак міські інспектори фіксують збільшення кількості комерційних структур, які за останню добу забезпечили прибирання територій, сказав Пантелеєв.

На його думку, системна робота з підприємствами міських служб із благоустрою дала позитивний результат, і сьогодні більша частина підприємців долучається до ліквідації наслідків негоди, розуміючи наскільки важливим є вчасне прибирання снігу.

«З комерційними підприємствами Київ поступово вибудовує цивілізовані європейські відносини. І все більше столичних підприємств виходять прибирати сніг. Міські та районні інспектори з благоустрою активно займаються інформаційною роботою та попереджають комерційні та інші структури, які ігнорують правила благоустрою та не чистять сніг на ділянках, які за ними закріплені. Працює 10 мобільних груп, які контролюють прибирання як комунальних, так і приватних установ», – повідомив заступник голови КМДА.