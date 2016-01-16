До Києва повернулася зима: комунальникам дали термін до вечора максимально очистити столицю від снігу (фоторепортаж)

Київська міська державна адміністрація доручила комунальним службам міста до 19 години максимально очистити столицю від снігу.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час засідання міського оперативного штабу із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, інформує прес-служба КМДА.

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За словами Пантелеєва, лише протягом минулої доби з міста вивезено 501,4 тонн снігу. Загалом з початку снігопадів вивезено понад 14,68 тисяч тонн. Також за добу для обробки доріг дорожники використали 2200 тонн солі та 1100 тонн піщано-соляної суміші.

«Завдяки злагодженій роботі комунальників і тимчасовому обмеженню в’їзду великогабаритного транспорту нам вдалося не допустити затримки руху у столиці. Для цього співробітники комунальної корпорації «Київавтодор» працювали усю ніч, очищаючи основні магістралі міста, а з 6:00 ранку до роботи приступили робітники житлово-експлуатаційних дільниць, які розпочали прибирати міжквартальні проїзди та прибудинкові території», – сказав Пантелеєв.

Він доручив усім задіяним службам максимально очистити місто від опадів до 19 години 16 січня, аби попередити підмерзання та ускладнення подальших робіт із прибирання снігу. Особливу увагу він зосередив на прибиранні тротуарів, прибудинкових територій, міжквартальних проїздів та зупинок громадського транспорту, щоб організувати безпечне пересування пішоходів.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, за час обмеження в’їзду до столиці (з 7:30 до 9:30) було зупинено 139 одиниць великогабаритного транспорту.

На спусках та підйомах міста, де рух особливо складний, працювали мобільні групи реагування із залученням підрозділів патрульної поліції.

Також зазначимо, що столичні комунальні служби збільшили кількість техніки, щоб упоратися із наслідками снігопаду у Києві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови Віталія Кличка.

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Так, КП «Київзеленбуд» вивів для прибирання снігу 73 одиниці снігоприбиральної техніки та 628 працівників для ручного прибирання. КК «Київавтодор» також збільшила кількість снігоочисної техніки, яка працює на столичних автошляхах, до 273 одиниць.

Кличко закликав пішоходів бути обережними через ожеделицю, а водіїв - за можливості відмовитися від поїздок на авто, користуючись натомість громадським транспорт. «Також прошу водіїв не паркувати автомобілі у непередбачених для цього місцях, аби не заважати роботі комунальників та розчищенню столичних вулиць», - сказав Кличко.