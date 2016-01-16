За фактом пожежі на станції київського метро відкрито кримінальне провадження – прокуратура

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

«Київською місцевою прокуратурою №7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до пожежі в кіоску у вестибюлі станції метро «Дружби народів» 13 січня», - йдеться в повідомленні.

Відомості внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

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Крім того, у зв’язку з цією подією зареєстровано ще одне кримінальне провадження, а саме: за фактом можливого неналежного виконання своїх службових обов’язків працівниками КП «Київський метрополітен».

Відомості внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість), повідомили в прокуратурі.

Проведення досудового розслідування доручено Управлінню поліції в метрополітені ГУ НП у Києві.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 січня станція київського метрополітену "Дружби народів" кілька годин була зачинена через пожежу. Займання сталося в одному з МАФів, розташованих на станції біля турнікетів.