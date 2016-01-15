Прокуратура вимагатиме збільшення застави для "мажора" Толстошеєва

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, передає ТСН.

За її словами, сторона обвинувачення незгодна з рішення суду у частині внесення застави та наполягатиме на його збільшення до 1 млн грн.

Читайте такожРезонансна ДТП за участю "мажора" на "Лівобережній": з'явилося відео з місця події

Як повідомляв УНІАН, підозрюваному у смертельній автопригоді у Києві Станіславу Толстошеєву обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Суд визначив заставу для винуватця ДТП у розмірі 137 тис. грн.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 22-річний водій, який 9 січня поблизу станції метро "Лівобережна" вилетів на узбіччя на "Мерседесі" і збив на смерть людину та травмував ще трьох, є сином бізнесмена з Дружківки Донецької області Андрія Толстошеєва.

9 січня поліція повідомляла, що водієві "Мерседесу" стало зле, і він втратив контроль над керуванням. Власника іномарки відвезли до лікарні.

14 січня у поліції повідомили, що Тостошеєву висунуто підозру та призначено судово-медичну експертизу.

Читайте також"Нетранспортабельного" для суду мажора, який збив на смерть жінку у Києві, зняли у курилці

Як заявив начальник слідчого відділу управління Нацполіції у Києві Анатолій Андросович, за результатами аналізів встановлено, що підозрюваний не був у стані алкогольного сп'яніння під час перебування за кермом автомобіля, а результатів експертизи щодо можливої наявності в його організмі наркотичних речовин ще не надійшло.

Також Андросович відзначив, що Толстошеєв дійсно страждає на хронічні захворювання з 6-річного віку, але не уточнив, на які саме.