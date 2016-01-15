Резонансна ДТП у Києві: суд заарештував "мажора" Толстошеєва з правом внесення застави

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Києві.

Відповідну ухвалу виніс суддя Шевченківського районного суду Києва, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні працівники Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги прийняли рішення про виписку водія «Мерседеса», який смертельно травмував жінку і проходив стаціонарне лікування у медустанові. Це дало можливість доставити підозрюваного до Шевченківського районного суду Києва для розгляду клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

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«Після ретельного розгляду і заслуховування всіх учасників судового засідання суддя виніс ухвалу – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 137 тис. грн», - повідомили у Національній поліції.

Окрім того, сьогодні комісією експертів проведено огляд щодо встановлення стану здоров’я підозрюваного, результати якої слідство отримає згодом, додали в поліції.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, 22-річний водій, який 9 січня поблизу станції метро "Лівобережна" вилетів на узбіччя на "Мерседесі" і збив на смерть людину та травмував ще трьох, є сином бізнесмена з Дружківки Донецької області Андрія Толстошеєва.

9 січня поліція повідомляла, що водієві "Мерседесу" стало зле, і він втратив контроль над керуванням. Власника іномарки відвезли до лікарні.

14 січня у поліції повідомили, що Тостошеєву висунуто підозру та призначено судово-медичну експертизу.

Як заявив начальник слідчого відділу управління Нацполіції у Києві Анатолій Андросович, за результатами аналізів встановлено, що підозрюваний не був у стані алкогольного сп'яніння під час перебування за кермом автомобіля, а результатів експертизи щодо можливої наявності в його організмі наркотичних речовин ще не надійшло.

Також Андросович відзначив, що Толстошеєв дійсно страждає на хронічні захворювання з 6-річного віку, але не уточнив, на які саме.