Причиною вибухів у Дніпровському районі Києва могли бути бойові гранати - поліція

Про це повідомила спікер Нацполіції Києва Оксана Блищик, інформує "112 Україна".

"Ретельно опрацювали місце події, вилучили залишки від вибухових пристроїв. За попередніми висновками експертів, це можуть бути бойові гранати. Остаточні висновки ми будемо мати тільки після проведення експертизи", - розповіла Блищик.

Представники благоустрою приїхали, щоб розібратися в ситуації. "Вони перевіряли документацію, на основі якої працює автомийка, і, відповідно, повинні були проводити свої подальші роботи", - сказала Блищик.

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