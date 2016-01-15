З'явилося відео з місця вибухів у Дніпровському районі Києва
18:13, 15 січня 2016Київ
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В інтернеті з'явилося відео з місця вибухів, які сталися сьогодні в Дніпровському районі столиці.
Сьогодні у столиці пролунали вибухи / Скріншот з відео
Відеозапис опублікували в прес-службі Головного управління Національної поліції у Києві.
Сьогодні поблизу однієї з автомийок в Дніпровському районі Києва пролунали вибухи, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Незабаром поліція кваліфікувала як хуліганство два вибухи, що прогриміли сьогодні в Києві.
Наразі встановлюються особи, які кинули вибухівку, свідки й очевидці.
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