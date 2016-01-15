З'явилося відео з місця вибухів у Дніпровському районі Києва

Відеозапис опублікували в прес-службі Головного управління Національної поліції у Києві.

Сьогодні поблизу однієї з автомийок в Дніпровському районі Києва пролунали вибухи, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Незабаром поліція кваліфікувала як хуліганство два вибухи, що прогриміли сьогодні в Києві.

Наразі встановлюються особи, які кинули вибухівку, свідки й очевидці.