З'явилося відео з місця вибухів у Дніпровському районі Києва

18:13, 15 січня 2016
Київ
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В інтернеті з'явилося відео з місця вибухів, які сталися сьогодні в Дніпровському районі столиці.

Скриншот из видео

Відеозапис опублікували в прес-службі Головного управління Національної поліції у Києві.

Сьогодні поблизу однієї з автомийок в Дніпровському районі Києва пролунали вибухи, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Незабаром поліція кваліфікувала як хуліганство два вибухи, що прогриміли сьогодні в Києві.

Наразі встановлюються особи, які кинули вибухівку, свідки й очевидці.

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