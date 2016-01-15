Резонансна ДТП на "Лівобережній": винуватця події "мажора" Толстошеєва привезли до суду

Наразі засідання суду у його справі вже розпочалося, передає ТСН.

За інформацією ЗМІ, вранці у Толстошеєва взяли аналізи, а близько 14 години в палату прийшов слідчий.

Фігуранта смертельної ДТП повезли в Шевченківський суд столиці.

Свідками Толстошеєва виступають його брат та друг.

Судмедекспертиза встановила, що у винуватця ДТП пролапс клапанів серця.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, 22-річний водій, який 9 січня поблизу станції метро "Лівобережна" вилетів на узбіччя на "Мерседесі" збив на смерть людину і травмував ще трьох, є сином бізнесмена з Дружківки Донецької області Андрія Толстошеєва.

9 січня поліція повідомляла, що водієві «Мерседеса» стало зле і він втратив контроль над керуванням. Власника іномарки відвезли в лікарню.

14 січня у поліції повідомили, що Толстошеєву висунуто підозру і призначена судово-медична експертиза.

Сьогодні в інтернеті з'явилося відео з веб-камери, на якому відображено момент ДТП у Києві біля метро "Лівобережна", внаслідок якої померла жінка.