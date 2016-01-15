Вибухи у Дніпровському районі столиці: поліція розповіла про подробиці події

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного Управління Національної поліції в м.Києві, о 13.33 правоохоронцям надійшла інформація про вибухи на вулиці в Дніпровському районі.

Встановлено, що за наданою правоохоронцям адресою прибули представники підприємства благоустрою з метою перевірки діяльності автомийки, а згодом поблизу їхнього автобуса пролунало два вибухи.

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Потерпілих немає. Проводиться ретельний огляд місця події. Встановлюються особи, які кинули вибухівку, свідки та очевидці.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) ККУ.