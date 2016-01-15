Поблизу автомийки у Дніпровському районі Києва пролунали вибухи

Про це повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook. «Столична поліція встановлює причини вибухів у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Розпочато кримінальне провадження», – написала вона.

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За її словами, правоохоронці отримали повідомлення про вибухи о 13:33. і на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група райуправління поліції.

«Встановлено, що за вказаною у повідомленні адресою прибули представники підприємства благоустрою з метою перевірки діяльності автомийки. А згодом поблизу їхнього автобуса пролунало два вибухи», - зазначила вона.

Блищик також наголосила, що інформація про потерпілих до правоохоронців на цей час не надходила.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводиться ретельний огляд місця події, встановлюються особи, які кинули вибухові пристрої, а також свідки та очевидці події, додала прес-секретар.