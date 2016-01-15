Резонансна ДТП за участю "мажора" на "Лівобережній": з'явилося відео з місця події

Відеозапис з веб-камери показали на сайті "Видеопробки".

Як можна побачити з відео, білий позашляховик Mercedes виїжджає на тротуар і врізається в кіоск.

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На записі момент аварії можна побачити на 28 секунді.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, 22-річний водій, який 9 січня поблизу станції метро "Лівобережна" вилетів на узбіччя на "Мерседесі" збив на смерть людину і травмував ще трьох, є сином бізнесмена з Дружківки Донецької області Андрія Толстошеєва.

9 січня поліція повідомляла, що водієві «Мерседеса» стало зле і він втратив контроль над керуванням. Власника іномарки відвезли в лікарню.

14 січня у поліції повідомили, що Толстошеєву висунули підозру і призначили судово-медичну експертизу.