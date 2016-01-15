У Києві через ускладнення від свинячого грипу померли чотири людини, ще четверо перебувають у реанімації

У Києві через ускладнення від захворювання на пандемічний (свинячий) грип наразі померли 4 людей, ще 4 перебувають в реанімації.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Донченко, передає кореспондент УНІАН.

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“Стосовно летальних випадків, то від ускладнень грипу на сьогоднішній день їх зафіксовано 4”, - зазначила чиновниця.

Вона повідомила, що до київських стаціонарів госпіталізовано з симптомами хвороби 237 дорослих і 120 дітей.

“На сьогоднішній день у відділеннях реанімації або відділеннях інтенсивної терапії перебувають лише 4 особи, в яких діагностовано грип”, - додала Донченко.

Керівник профільного департаменту наголосила на важливості вчасно звернутися до лікаря в перші дні. Вона пояснила, що важливо вчасно діагностувати штам вірусу та призначити відповідне лікування.

При цьому директор департаменту охорони здоров'я звернула увагу, що усі 4 померлих дуже пізно звернулися за медичною допомогою, переважно займалися самолікуванням.

«У всіх чотирьох було пізнє звернення за меддопомого- взагалі на 6-7 добу- , - зазначила вона. - Все це дорослі люди. На етапі захворювання в них було діагностовано грип типу А».

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Чиновниця запевнила, що зараз всі медичні стаціонари Києва, які готувались для прийому пацієнтів з симптомами пандемічного грипу, а це інфекційні відділення Олександрівської, 4-а та 9-а клінічні лікарні, Центр перинатальної та та репродуктивної медицини - для вагітних жінок - і дитяча інфекційна лікарня забезпечені всіма необхідними препаратами та обладнанням для надання противірусної терапії, антибактеріальної та змішаної терапії. На цей час залишаються вільними для госпіталізації дорослих 67 ліжок в підготовлених відділеннях медустанов і 120 для дітей.