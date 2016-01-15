Наступного тижня ситуація з грипом у Києві може погіршитися - головний санлікар міста

Карантин у київських закладах освіти та охорони здоров'я є превентивним заходом. 20 січня прийматиметься рішення про його можливе продовження.

Про це в прямому ефірі "112 Україна" повідомив головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан.

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Як сказав Рубан, станом на сьогоднішній день у Києві не реєструють високих цифр і показників захворюваності на грип та гострих респіраторних інфекцій. До показників епідпорогу, при якому потрібно вводити жорсткі обмежувальні протиепідемічні заходи, «ми ще не добираємо 30%», зазначив він.

«У середу, 20 січня, ми приймемо рішення, потрібно далі продовжувати ці заходи, чи ні», - сказав Рубан.

За його словами, з початку тижня, після закінчення канікул, відпускної компанії фіксується стрімке зростання випадків захворювань серед дітей із 10 до 17 років.

«Майже у два рази за 4 дні збільшився показник. І серед дорослих збільшився на 50%. Що стосується дітей до 4-х років, тут лише плюс 3%. У віковій категорії від 7 до 10 років плюс 20%», - повідомив він і зазначив, що з урахуванням того, що захворюваність серед малюків поки невисока, дитячі садки на карантин закриватися не будуть.

За словами Рубана, згідно з прогнозом, «із прогресією, яку ми спостерігаємо сьогодні, наступного тижня ми підійдемо до епідпорогу й можливе погіршення епідемічної ситуації в Києві».

Як повідомляв УНІАН, влада Києва вирішила із суботи, 16 січня, ввести карантин для запобігання поширенню захворюваності на грип і ГРВІ.

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За даними МОЗ, з початку епідеміологічного сезону (з 1 жовтня 2015 року) і по 10 січня цього року в Україні зареєстровано 2,2 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ. Зафіксовано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень від грипу.

У Києві з 4 по 10 січня на грип та ГРВІ захворіли 13 тис. 475 тис. осіб, із них 8 тис. 289 випадків захворювань (61,5%) зареєстровані у дітей віком до 17 років.

З початку епідсезону в столиці було зареєстровано два летальних випадки від грипу А, ускладненого пневмонією, в дорослих людей, які належать до групи ризику.