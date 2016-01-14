Завтра медики оцінять можливість транспортування до суду "мажора", який збив у Києві жінку на смерть

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, “лікар, який безпосередньо спостерігає за станом здоров'я Толстошеєва, каже, що не може визначитись щодо можливості транспортування його підопічного до суду”.

“Враховуючи такий перебіг подій, за ініціативи правоохоронних органів було призначено медичну комісію”, - сказав співрозмовник агентства.

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Яке повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, 22-річний водій, який 9 січня поблизу станції метро "Лівобережна" вилетів на узбіччя на "Мерседесі" і збив на смерть людину та травмував ще трьох, є сином бізнесмена з Дружківки Донецької області Андрія Толстошеєва.

9 січня поліція повідомляла, що водієві «Мерседесу» стало зле, і він втратив контроль над керуванням. Власника іномарки відвезли до лікарні.

Сьогодні, 14 січня, у поліції повідомили, що Тостошеєву висунуто підозру та призначено судово-медичну експертизу

Також слідство підготувало клопотання до суду щодо взяття Толстошеєва під варту.

Як заявив начальник слідчого відділу управління Нацполіції у Києві Анатолій Андросович, за результатами аналізів встановлено, що підозрюваний не був у стані алкогольного сп'яніння під час перебування за кермом автомобіля, а результатів експертизи щодо можливої наявності в його організмі наркотичних речовин ще не надійшло.

Також Андросович відзначив, що Толстошеєв дійсно страждає на хронічні захворювання з 6-річного віку, але не уточнив, на які саме.

Також начальник слідчого управління зауважив, що автомобіль “Мерседес”, за кермом якого був Толстошеєв, належить його сестрі.