Прокуратура Києва відзвітувала про боротьбу з корупцією серед держслужбовців в 2015 році

Про це на нараді у Київській міській державній адміністрації повідомив заступник прокурора міста Києва Анатолій Корж, інформує прес-служба столичної прокуратури.

За його словами, причетними до вказаної категорії злочинів є державні службовці майже усіх рангів та категорій (41 притягнутий), серед яких 12 посадовців районних адміністрацій та комунальних підприємств міста, працівники контролюючих органів та правоохоронці (31 особа).

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Серед останніх виявлених випадків корупційних правопорушень заступник прокурора міста навів факт вимагання 500 тис. грн хабара керівником столичного комунального підприємства за неперешкоджання проведенню новорічного ярмарку.

Загалом правоохоронними органами міста упродовж минулого року відкрито 104 кримінальних провадження за фактами корупційних правопорушень, вчинених державними службовцями, правоохоронцями та іншими суб’єктами даної категорії злочинів. Викриття багатьох фактів злочинних проявів відбулось завдяки спільним узгодженим діям органів влади та прокуратури.

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Корж, зокрема, зазначив, що за наслідками розслідувань вказаних проваджень до суду спрямовано 77 обвинувальних актів, з яких 3 - за фактами вчинення злочинів у земельній та природоохоронній сферах, 4 - у сфері освіти та по 5 у сферах охорони здоров’я, транспорту, бюджетній, кредитно-фінансовій та інших.

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Загалом за результатами вжитих минулого року заходів забезпечено відшкодування 12 млн грн збитків, завданих корупційними злочинами. Арештовано та вилучено майно корупціонерів на майже 14 млн грн, пред’явлено позови на 14,7 млн грн.