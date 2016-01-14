У Києві грип забрав життя 12 людей - ЗМІ
18:24, 14 січня 2016Київ
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У Києві станом на сьогодні, 14 січня 2016 року, від грипу померли вже 12 осіб.
Жертвами грипу у столиці стали 12 людей / kaboompics.com
Про це повідомило джерело в Київській міській державній адміністрації (КМДА), передає РБК-Україна.
"Більше інформації буде озвучено завтра на брифінгу в мерії", - зазначило джерело.
Читайте такожУ Києві через грип з 16 січня вводять карантинНагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Україні з початку епідеміологічного сезону, з 1 жовтня 2015 року по 10 січня поточного року, від ускладнень внаслідок захворювань на грип та ГРВІ померло 25 осіб.
Сьогодні влада Києва вирішила з суботи, 16 січня, ввести карантин для запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ.
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