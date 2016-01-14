У Києві грип забрав життя 12 людей - ЗМІ

Про це повідомило джерело в Київській міській державній адміністрації (КМДА), передає РБК-Україна.

"Більше інформації буде озвучено завтра на брифінгу в мерії", - зазначило джерело.

Читайте такожУ Києві через грип з 16 січня вводять карантинНагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Україні з початку епідеміологічного сезону, з 1 жовтня 2015 року по 10 січня поточного року, від ускладнень внаслідок захворювань на грип та ГРВІ померло 25 осіб.

Сьогодні влада Києва вирішила з суботи, 16 січня, ввести карантин для запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ.