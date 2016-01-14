У Києві через грип з 16 січня вводять карантин

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив під час наради із заступниками та керівниками профільних департаментів щодо ситуації із сезонними захворюваннями на грип та ГРВІ у столиці, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

За його словами, не чекаючи на перевищення епідеміологічного порогу, столична влада ухвалила рішення з 16 січня запровадити карантин в закладах освіти й охорони здоров'я, установах міста та ввести обмеження на проведення публічних заходів у столиці.

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«Ми не будемо очікувати, поки буде перевищений епідеміологічний поріг сезонних захворювань у столиці, й ухвалили рішення ввести з суботи карантин у Києві для недопущення розповсюдження сезонних захворювань. Це превентивний захід, адже ми бачимо негативну динаміку щодо кількості хворих. Враховуючи специфічність вірусу і важкі ускладнення від грипу, ми маємо попередити розповсюдження сезонних захворювань», - наголосив Кличко.

Він додав, що Київ стовідсотково забезпечений противірусними засобами, які були закуплені, зокрема, і на зекономлені за результатами бюджетного року кошти.

Київський міський голова також звернув увагу власників аптечних мереж столиці на важливість недопущення підняття цін на противірусні та імуностимулюючі засоби і вітаміни. «Я звертаюся до фармацевтичних кампаній і приватних київських аптек з проханням не спекулювати на вартості лікарських препаратів у зв'язку з початком карантину. Ми прийняли рішення призупинити роботу дитячих навчальних закладів, щоб запобігти епідемії в Києві. Звертаюся до всіх киян з проханням ознайомитися з симптомами вірусу і вчасно звертатися за допомогою до лікарів», - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

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Профілактичний карантин у столиці буде введений з суботи, 16 січня, і триватиме до покращення епідеміологічної ситуації в місті.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, з початку епідеміологічного сезону (з 1 жовтня 2015) і по 10 січня поточного року в Україні зареєстровано 2,2 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ. Зафіксовано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень від грипу.

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У Києві за період з 4 по 10 січня на грип та ГРВІ захворіло 13 475 тис. осіб, із них 8 тис. 289 випадків захворювань (61,5%) зареєстровані у дітей віком до 17 років.

З початку епідсезону у столиці було зареєстровано два летальні випадки від грипу А, ускладненого пневмонією, у дорослих осіб, які належали до групи ризику.