Кличко каже, що чиновники-здирники мають бути покарані за всією суворістю закону

13:24, 14 січня 2016
Київ
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​Усі чиновники, які займаються здирництвом, повинні бути притягнуті до відповідальності і покарані за всією суворістю закону. А правоохоронні органи мають присікати випадки корупції.

kiev.klichko.org

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради з питань координаціії зусиль та взаємодії виконавчої влади та суспільства у боротьбі з корупцією.

"Днями за зверненням київських підприємців, які скаржилися на керівника одного з комунальних підприємств, СБУ провела заходи і встановила факт здирництва. В результаті - одна людина затримана, одна оголошена у розшук. Я спілкувався з жінкою-підприємцем, яка звернулася щодо випадку здирництва. Вона задоволена, наскільки оперативно і професійно всі спрацювали. Сподіваюсь, що розслідування цього випадку завершиться найближчим часом. І йому треба надати максимального розголосу. Це буде застереженням для тих, хто хоче отримати "легкі" гроші", - зазначив Кличко. 

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Мер звернувся до силовиків, щоби вони були принциповими в боротьбі з корупцією. "Боротьба з корупцією не закінчилася. Тільки спільними діями ми можемо захистити киян від корупції. І тут важливі і оперативні дії, і заходи на упередження", - підкреслив Київський міський голова. 

Кличко також наголосив на тому, що усі винні повинні понести покарання. "Всі, хто в гонитві за "легкими" грошима займаються здирництвом, мають бути покарані за всією суворістю закону. Допоки не будуть покаранні винні, боротьба з корупцією виглядатиме ілюзією", - сказав мер столиці.

Кличко також звернувся до киян з проханням повідомляти про відомі їм корупційні схеми чи вимоги отримання хабаря до правоохоронних органів, СБУ, прокуратури, поліції та КМДА. "А ми будемо негайно реагувати. Це завдання для кожного з нас. Тільки разом ми можемо подолати таке ганебне явище як корупція", - наголосив мер Києва.  

У нараді взяли участь голова СБУ у м. Києві Степан Грищук, начальник головного управління поліції у м. Києві Андрій Крищенко, заступник прокурора м. Києва Анатолій Корш, директор департамент аудиту та внутрішнього контролю КМДА Геннадій Пліс, в. о. начальника управління із запобігання корупції КМДА Віра Олійник.

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