На станції київського метрополітену сталася пожежа

Про це повідомляється на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Зазначається, що сьогодні, 13 січня на станції "Дружби народів" сталася пожежа у МАФі, розташованому у верхньому вестибюлі поблизу ескалатора, внаслідок чого станція була закрита для пасажирів.

Станом на даний момент станцію вже відкрито для пасажирів.

"13 січня о 20:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на станції метрополітену “Дружби народів” “Сирецько-Печерської” лінії, яка сталася у касовому залі біля екскалаторів", - повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в м.Києві.

Зазначається, що на місці пожежі працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловік особового складу. О 21:13 пожежу було ліквідовано. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Ліквідовано пожежу в кіоску метрополітену13 січня о 20:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДС... Posted by Головне управління ДСНС України в м.Києві on Wednesday, January 13, 2016

Горит станция метро Дружбы Народов. От дыма вонь на всю улицу. Posted by Олег Решетняк on Wednesday, January 13, 2016

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