На станції київського метрополітену сталася пожежа
На станції київського метрополітену "Дружби народів" Сирецько-печерської лінії сталася пожежа в МАФі.
Про це повідомляється на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Зазначається, що сьогодні, 13 січня на станції "Дружби народів" сталася пожежа у МАФі, розташованому у верхньому вестибюлі поблизу ескалатора, внаслідок чого станція була закрита для пасажирів.
Станом на даний момент станцію вже відкрито для пасажирів.
Друзі! Станцію "Дружби народів" відкрито для пасажирів. Спокійного вам вечора!Posted by КП "Київський метрополітен" on Wednesday, January 13, 2016
"13 січня о 20:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на станції метрополітену “Дружби народів” “Сирецько-Печерської” лінії, яка сталася у касовому залі біля екскалаторів", - повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в м.Києві.
Зазначається, що на місці пожежі працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловік особового складу. О 21:13 пожежу було ліквідовано. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Ліквідовано пожежу в кіоску метрополітену13 січня о 20:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДС...Posted by Головне управління ДСНС України в м.Києві on Wednesday, January 13, 2016
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