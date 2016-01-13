Прорив тепломережі на Оболоні: без тепла й гарячої води залишилися понад 40 будинків
21:06, 13 січня 2016Київ
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В Оболонському районі столиці стався прорив ділянки тепломережі.
Без опалення залишилися 44 будинки / Фото УНІАН
Аварія сталася на вул. Маршала Малиновського, 3, повідомили у прес-службі КМДА.
"На час усунення пошкодження від гарячого водопостачання та опалення відключено 44 житлові будинки, 4 дитячі садки, 3 школи", - зазначається у повідомленні.
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Як стало відомо, ремонтні роботи планується завершити вранці 14 січня.
Раніше УНІАН повідомляв, що Київська міська рада ухвалила рішення в 2016 році обладнати 100% житлового фонду столиці точками обліку теплової енергії.
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