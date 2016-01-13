Поліція висунула підозру донецькому "мажору", який у Києві збив жінку на смерть

Про це повідомив речник Національної поліції Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"Мажору" С.Толстошеєву, чий джип зачавив на смерть потерпілу Н.Прилуцьку і завдав тілесних ушкоджень потерпілому А.Вікарчуку, висунуто підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 286, що виразилося у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого", - йдеться у повідомленні.

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Шевченко наголосив, що керівництвом ГУ НП у м. Києві хід розслідування у цьому провадженні взято на контроль.

"Поліція дуже не рекомендує підозрюваному, який стверджує, що раптово втратив свідомість за кермом через вроджену серйозну хворобу, намагатися втекти від правосуддя", - підсумував речник Нацполіції.

"Мажору" С.Толстошеєву, чий джип задавив на смерть потерпілу Н.Прилуцьку і завдав тілесних ушкоджень потерпілому А.Вікар... Опубликовано Artem Shevchenko 13 января 2016 г.

Нагадаємо, 9 січня у Дніпровському районі столиці, поблизу станції метро "Лівобережна", водій іномарки виїхав на тротуар і збив на смерть літню жінку, ще одна особа отримала травми.