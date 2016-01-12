У Києві наркоман намагався викрасти автомобіль з дружиною власника - ЗМІ

У зв'язку з цим чоловік кілька разів вистрілив у зловмисника з травматичного пістолета, повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте такожУ столиці іномарка виїхала на тротуар: загинула жінка

"Незвичайний випадок стався в Києві у Голосіївському районі. Там 19-річний хлопець, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, спробував заволодіти автомобілем Mercedes, в якому в цей час сиділа дружина водія. Власник не розгубився і кілька разів вистрілив у зловмисника з травматичного пістолета. В результаті викрадач був поранений і затриманий. Йому надано медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Черкасах водій, тікаючи від поліцейських, заїхав у ворота поліцейського відділку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти донецького мажора, який збив на смерть жінку в Києві, досі не порушили справу.