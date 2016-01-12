Проти донецького мажора, який днями збив на смерть жінку в Києві, досі не порушили справу - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап, посилаючись на дані речниці київської поліції Оксани Блищик.

Як стало відомо, мажором, що минулої суботи в районі метро Лівобережна вилетів на узбіччя на Мерседесі GL, вбив одну людину й травмував трьох, є Станіслав Андрійович Толстошеєв - син бізнесмена з Дружківки Донецької області. Журналіст зазначив, що Толстошеєв-старший у партнерстві з донецькими регіоналами активно займався будівництвом в часи Януковича.

Читайте такожУ Нацполіції розповіли подробиці ДТП з патрульними під час погоні за грабіжниками на Range Rover

"Джип Мерседес з номерами АН 7337 ЕР зареєстрований на його доньку - Толстошеєву Олену 1990-го року народження. Щось мені підказує, що хлопець очікуватиме суд по цій справі десь в районі Мальдив. Тим більше, що є інформація, що два роки тому він вже скоїв ДТП і щасливо уникнув покарання", - висловив обурення Гнап.

Журналіст після спілкування з речницею поліції повідомив, що палату винуватця ДТП не охороняють. Крім того, йому не вручили підозру й не обрали запобіжного заходу.

Також у поліції стверджують, що вбивство ще треба довести. "Це вбивство ще треба довести. Слідчий каже, що за словами батьків, у нього вроджений порок серця і в момент аварії серце дало збій, він знепритомнів і виїхав на узбіччя. Перевірка показала, що слідів алкоголю і наркотиків у крові не було", - заявила Блищик.

Нагадаємо, 9 січня у Дніпровському районі столиці, поблизу станції метро "Лівобережна", водій іномарки виїхав на тротуар і збив на смерть літню жінку, ще одна особа отримала травми.